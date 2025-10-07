‘Derbiyi kadın hakem yönetsin istiyoruz’

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, A Spor'a önemli açıklamalarda bulundu. Gündeme dair bir çok konuda açıklamalarda bulunan Hacıosmanoğlu, kadın hakemlerle ilgili de bir dileğini belirtti. Derbiyi bir kadın hakemin yönetmesini istediğini belirten Hacıosmanoğlu, "Süper Lig'in ikinci yarısında derbi maçı olmasa da bir kadın hakemimiz maç yönetecek. Hedefim ise bir derbiyi kadın hakemin yönetmesi. Niye olmasın?" dedi. Hakemlerle ilgili de konuşan Hacıosmanoğlu, "Yöneticilerin bazı söylemlerine hak veriyoruz. Ancak biz bir devrim, değişim yapıyoruz. Çarpıklık var, bu da eskiden gelen sorunlar. Geçen sene sisteme hakim değildik, ikinci yarıdan sonra hakim olmaya başladık. Bizim gideceğimizi düşünüyorlardı. Hakemleri birileri kolundan tutmuş götürmüş. Biat alışkanlığını kaldırdık! Ben bunu hakemlerden istemiyorum! Sahada sahanın hakimi hakemler. Arda Kardeşler ile ben konuşmadım. Benim muhatabım MHK Başkanı. İzinsiz televizyon programına katılırsanız, bizim talimatlarımız var. Bu talimatlar gereği ceza aldı. Galatasaray-Beşiktaş derbisinde kural hatası yok. O bir hakem hatası" diye konuştu.

"MEMNUNLARSA KALIRIM"

Hacıosmanoğlu, sözlerini şu şekilde bitirdi: "Türk futbolu bizden memnunsa, göreve devam ederiz. Düşündüklerimizin %20'sini hayata geçirdik. Önceki federasyonlar gibi 'Bana imza verin, aday olacağım' demem. Benden memnunsa insanlar aday olurum. Diğer türlüsünü bünyemiz kabul etmez!"