Futbolda milli mesai basladı

A Milli Erkek Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda Bulgaristan ve Gürcistan ile yapacağı maçların hazırlıklarına dün İstanbul'da başladı. Milliler, dün Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanırken, ilk antrenmanını saat 18.00'de gerçekleştirdi. Kamp dönemi boyunca çalışmalarını Riva'da yapacak olan ay-yıldızlılar, 10 Ekim Cuma günü saat 11.15'teki antrenmanın ardından saat 16.15'te THY'ye ait özel uçakla Bulgaristan'ın başkenti Sofya'ya gidecek. A Milli Futbol Takımı, 11 Ekim Cumartesi günü saat 21.45'te başlayacak Bulgaristan maçının ardından Türkiye'ye dönecek ve tekrar Riva'da kampa girecek. Türkiye, ardından Gürcistan karşılaşması için ise Kocaeli'ye gidecek ve 14 Ekim Salı günü saat 21.45'te bir diğer kritik maçta ter dökecek.

GRUPTA 3. SIRADA YER ALIYOR

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda 3. sırada bulunuyor. Elemelerdeki ilk müsabakasında deplasmanda Gürcistan'ı 3-2 mağlup eden Türkiye, ikinci maçta ağırladığı İspanya'ya 6-0 yenildi. İspanya'nın 6 puanla liderlik koltuğunda oturduğu grupta

3 puanı bulunan Türkiye, aynı puana sahip Gürcistan'ın averajla gerisinde 3. sırada yer alıyor. Grupta puanı olmayan Bulgaristan ise son sırada bulunuyor. Kadrodaki isimlerden Barış Alper Yılmaz, cezası sebebiyle 11 Ekim'de oynanacak Bulgaristan mücadelesinde forma giyemeyecek.