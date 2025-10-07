Golbol’de Türk destanı

GOLBOL Avrupa Şampiyonası'nda erkek ve kadın milli takımları Avrupa Şampiyonu olarak ülkemize büyük bir gurur yaşattı. Denizlili sporcular Şeydanur Kaplan ve Ceren Yılman ile Teknik Direktör Hüseyin Atmaca'nın yer aldığı Kadın Milli Takımımız final maçında İsrail'i 10-3 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu. Son 3 Paralimpik Oyunları'nı şampiyonlukla kapatan Goalball Kadın Milli Takımı, Avrupa sahnesinde de üstünlüğünü bir kez daha kanıtladı.

DENİZLİ'DEN ÜÇ İSİM VAR

Finlandiya'da 01-05 Ekim 2025 tarihlerinde düzenlenen Avrupa Şampiyonasını kadınlar ve erkeklerde Türk Milli Takımı altın madalya ile tamamladı. Denizli'den Goalball Kadın Milli Takımında Paralimpik Şampiyonluğu yaşayan Şeydanur Kaplan, genç sporcu Ceren Yılman ve Teknik Direktör Hüseyin Atmaca yer aldı. Tüm maçlarını farklı bir şekilde kazanarak finale gelen Milliler, finalde de İsrail'i 10-3 yenerek altın madalyanın sahibi oldu. Ay-yıldızlılar, sergiledikleri oyun ve yazdıkları destanla Türk sporuna unutulmaz bir gurur daha yaşattı. Erkekler de Türkiye final maçında Ukrayna'yı 4-3 yenerek şampiyon oldu. Kadın Milli Takım Teknik Diretörü Hüseyin Atmaca, birlik beraberlik, azim ve motivasyonun başarıyı getirdiğini söyledi. Şampiyonluk sonrası gözyaşlarına hakim olamayan Atmaca, kendilerine inanan destek olan herkese teşekkür etti.