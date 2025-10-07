Kartal’da savunma alarmı

Süper Lig'de son olarak Galatasaray maçından 1 puanla ayrılan Beşiktaş, milli maç arasında savunmaya yönelecek. Bu sezon oynadığı 13 resmi karşılaşmanın 12'sinde kalesini gole kapatamayan siyah-beyazlılarda teknik ekibin, milli arada savunma hattına özel bir programla çözüm arayacağı ifade edildi. Ligde rakip ağları 12 kez havalandıran Kara Kartal, kalesinde ise 9 gole engel olamadı. Avrupa kupaları eleme turlarında da beklentilerin uzağında kalan siyah-beyazlı ekip, bu süreçte oynadığı 6 karşılaşmada ise 10 gol atarken, 11 gol yedi. Beşiktaş, bu sezon yalnızca Kayserispor maçında kalesini gole kapatabildi. Teknik ekibin milli arada savunma hattına özel bir program uygulayacağı ve bu soruna çözüm arayacağı öğrenildi. Eyüp, Kocaeli, Başakşehir, G.Saray'dan 1, Alanya'dan 2, Göztepe'den ise 3 gol yedi.

SİYAH-BEYAZLILARI RAFA SİLVA SIRTLIYOR

Süper Lig'de 7 maçın tamamında forma giyen ve 5 golle takımının en skorer oyuncusu olan Rafa Silva, Beşiktaş'ı sırtlıyor. 32 yaşındaki deneyimli oyuncu geride kalan süreçte attığı gollerle takımına 9 puan kazandırmayı bildi. Silva, Eyüp ve Kocaelispor ağlarını 1, Kayseri ağlarını ise 3 kez havalandırırken, performansıyla tam not aldı. Tecrübeli futbolcu geçen sezon ise ligde 35 maçta 12 kez gol sevinci yaşamış, 5 de asist yapmıştı.