Aras iyi başladı

Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley 1. Grup'un ilk maçında İzmir ekibi Aras Spor, deplasmanda TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda Türk Hava Yolları'nı 3-1 yendi. Kırmızı-beyazlılar ilk seti 25-20, ikinci seti 27-25 kazandı. 3. seti Ankara ekibi 25-22 alırken, 4. setten 25-19 galip ayrılan Aras, kupadaki ilk maçında galibiyeti elde etti. Üçüncü setin sonuna doğru salonun aydınlatma sisteminde çıkan yangın kısa süreli korkuya neden oldu ve müsabakaya bir süre ara verildi. Süphi Doğancı'nın öğrencileri kupadaki ikinci maçında yarın saat 13.00'te Nilüfer Belediyespor ile karşılaşacak. Ardından Sultanlar Ligi'nin ilk karşılaşmasında pazar günü evinde Fenerbahçe Medicana'yı konuk edecek.