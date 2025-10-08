Buca’da taraftarlar tepkili

Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta sezona istediği gibi başlayamayan ve 6 maç sonunda 1 puanla dibe demir atan Bucaspor 1928'de taraftarlar alınan sonuçlara tepki gösterdi. İzmir'in köklü kulüplerinden Bucaspor'un içinde bulunduğu durum eleştiri konusu oldu. Son olarak evinde Beykoz Anadolu'ya 1-0 mağlup olarak kötü gidişi durduramayan sarı-lacivertlilerde taraftarların sabrı kalmadı. Yönetime harekete geçmesi için çağrıda bulunan taraftarlar, "Bucaspor ticarethane değil, bir kültürdür!", "Bucaspor, Buca'nın kalbidir", "Eskiden futbolcu fabrikasıydık" şeklinde yorumlar yaptı.