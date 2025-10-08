Fener istikrar arıyor

Trendyol Süper Lig'de oynadığı 8 maçta 4 galibiyet ve 4 beraberlik alan Fenerbahçe, topladığı 16 puanla lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde milli araya girdi. Sarı-lacivertliler, milli ara öncesi son mücadelesinde deplasmanda Samsunspor ile golsüz berabere kaldı. Jose Mourinho ile yolları ayırdıktan sonra başkanlık koltuğuna da Ali Koç'un yerine Sadettin Saran'ın geldiği sarı-lacivertliler, son 5 sezonun en düşük puanında kaldı. 16 puanla geçtiğimiz sezonun 1 puan gerisinde kalan Kanarya, söz konusu süreçteki en başarılı sezonunu 2023-2024 sezonunda İsmail Kartal yönetiminde 8'de 8 yaparak yaşamıştı.

29 FUTBOLCU OYNADI

Özellikle Mourinho sonrası ideal 11'ini bulmakta zorlanan Tedesco, yeni transferleri takıma monte etmeye çalışırken zorlandı. Bu süreçte bazı oyuncuları farklı bölgelerde görevlendirdi. Puan kayıpları yaşanınca eleştirilerin dozu yükseldi. Fenerbahçe'nin ligde oynadığı 8 karşılaşmada 25 futbolcu görev yaptı. Bu isimlerden Skriniar, Szymanski, Fred, Talisca, En-Nesyri, İrfan Can Kahveci tüm maçlarda süre aldı. Livakovic, Yusuf, Djiku, Cengiz Ünder birer, Amrabat da 2 maçta görev yaparak takımdan ayrıldı. Sarılacivertlilerde 8 haftalık süreçte 4 farklı kaleci oynadı. Livakovic Gençlerbirliği müsabakasında kaleyi korurken, daha sonra Girona'ya transfer oldu. İrfan Can Eğribayat ve Ederson 3'er maçta kaleyi devralırken, bu 2 kalecinin sakatlıkları nedeniyle son lig mücadelesinde de Tarık Çetin kaleye geçti.