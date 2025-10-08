Göçebe Ege

İkinci ve Üçüncü Lig'de mücadele eden Ege temsilcilerinde taraftarlar sportif başarı beklerken, bu ekipler büyük sorunlarla uğraşıyor. Birçoğu maddi sıkıntılarla boğuşan Egelilerin başı bir de stadyum sorunuyla derde girdi. Statları yıkılan ya da tadilatta olan 7 Ege ekibi, taraftarı önünde oynaması gereken maçları şehir içi ya da dışında, başka takımların statlarında oynamak durumunda kaldı. İkinci Lig Beyaz Grup'ta sezona iyi başlayan ve 3. sıraya kadar yükselen Muğlaspor'un evi Muğla Atatürk Stadı'nın tribünleri depreme dayanıksız olduğu için yıkılırken, yenileme süreci devam eden statta sahaya çıkamayan yeşil-beyazlılar, Bodrum İlçe Stadı'nı kullandı. Üçüncü Lig Dördüncü Grup'ta mücadele eden Nazillispor, şehir stadının kapatılması sonrasında bu sezon Denizli Atatürk Stadı ve Didim Atatürk Stadı arasında adeta mekik dokudu. Söke Şehir Stadı da yıkılırken, Söke 1970 Spor ise maçlarını Didim Atatürk Stadı'nda oynuyor. Aydın temsilcisi, resmi karşılaşmalarının yanında antrenmanlarını da şehir dışında yapmak zorunda kalıyor. Söke ekibi idmanlarını, Selçuk'taki İsmet Orhunbilge Tesisleri'nde gerçekleştiriyor.

İZMİR DE FARKSIZ DEĞİL

Stat sorunuyla uğraşan Muğla ve Aydın takımlarının yanı sıra İzmir ekiplerinin de durumu farksız değil. Ülkenin köklü kulüpleri Altay ve Karşıyaka, Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nın zemininin bakımda olması sebebiyle, İzmir Atatürk Stadı'na sarıldı. Geçen hafta Kaf-Kaf, Anadolu Üniversitesi'ni tarihi mabedde ağırladı. Altay da hafta sonu Söke 1970'i yine İzmir Atatürk'te konuk edecek. Zemini bakımda olan Doğanlar Stadı'ndan iç sahada yararlanan İzmir Çoruhlu ve Bornova 1877 de, saha çimlerinin ara ekim dönemi olan bu periyotta göçebe olacak. Bornova 1877 geçen hafta ev sahibi takım olarak Altay'ı Manisa 19 Mayıs Stadı'nda misafir etti. Ev sahibi konumundaki Çoruhlu da Karşıyaka ile İzmir Atatürk Stadı'nda oynayacak.