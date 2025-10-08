Türkiye Futbol Federasyonu ile Türk Hava Yolları, milli takımlar ana sponsorluk sözleşmesini 3 yıllığına uzattı. Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat, A Milli Erkek Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası ile milli takım kaptanları Hakan Çalhanoğlu ve Didem Karagenç katıldı. Anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olması temennisinde bulunan Hacıosmanoğlu, "Türk Hava Yolları ile yol arkadaşlığımızı daha ileri bir boyuta taşıyacak" diye konuştu.

ÇOK ÖNEMLİ 2 MAÇIMIZ VAR

Vincenzo Montella ise milli takımdaki hedefleri hakkında konuştu. Çok önemli iki maç oynayacaklarını ifade eden İtalyan teknik adam, "Hedefimiz ikinciliği garantilemek. Sonrasında neler yapacağız bakacağız. Bizim için önemli bir hedef var, Dünya Kupası'na gidebilmek. Bunun yapmak için her şeye sahibiz THY bizimle. Deplasmanlardan galibiyetle dönerken çok daha yoğun duygularla dönüyoruz. Pilotların mesajları bizi duygulandırıyor. Ben çok mutlu olduğumu söyleyebilirim. Çünkü onlarla birlikte bu iş birliğine devam ettiğimiz için gururluyuz. Birlikteliğin hedefinin Amerika'ya kadar devam edeceğini biliyorum" dedi.

'ÜLKEMİZİN DEĞERLERİNİ BİRLİKTE TANITIYORUZ

A Milli Erkek Futbol Takımı Kaptanı Hakan Çalhanoğlu, THY'nin de milli takım futbolcularının da hedefinin aynı olduğunu dile getirdi. THY'nin yıllardır yanlarında olduğunu dile getiren deneyimli oyuncu, "Ben bu desteği sadece bir sponsorluk anlaşması değil, ülkemizin değerlerini birlikte tanıtmak yolunda atılan bir imza olduğuna inanıyorum. Milli takım oyuncuları olarak bizler sahada THY ise göklerde Türk bayrağını gururla dalgalandırıyoruz. Hedefimiz aynı, ülkemizi mutlu etmek ve gururlandırmak. Hep birlikte daha büyük başarılara uçacağımıza inanıyor 2026 Dünya Kupası'na birlikte gidebilmeyi hayal ediyorum. Bu anlaşmanın her iki taraf içinde hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.