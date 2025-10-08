Manisa’da Taşkın taştı

Nesine Birinci Lig'de mücadele eden Manisa Futbol Kulübü, son haftalarda hem deplasmanda hem de kendi sahasında aldığı yenilgilerle zor günler geçiriyor. Takımın bu gidişatı üzerine gözler teknik direktör Taner Taşkın'a çevrilirken, tecrübeli çalıştırıcının sosyal medya hesabından yaptığı açıklama dikkat çekti. Taner Taşkın, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Kendimi en güçlü hissettiğim günler, en zor zamanlarımdır. Çünkü başarı maskeleri parlatır; zorluklar ise yüzleri soyup gerçeği gösterir. Her şeyi görüyor ve duyuyorum. Şimdi en kuvvetli halimdeyim ve artık, bana gerçekten inanan, güvenen ve seven insanlar için mücadele edeceğim. Çünkü hak edenlerle omuz omuza yürümek, en büyük zaferdir."

"GÖNDERME YAPTI" İDDİASI

Kendi fotoğrafıyla birlikte yaptığı bu paylaşım, çeşitli yorumlara neden oldu. Taşkın'ın sözlerinin, kulüp içinde yaşanan baskılara veya yönetimle yaşadığı olası fikir ayrılıklarına gönderme olabileceği iddia edildi.