Menemenli Alp’in talibi çok

Nesine 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen FK'nın U17 takımının kalesini koruyan 2009 doğumlu genç kaleci Alp Özge, kısa sürede gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. Henüz 16 yaşında olmasına rağmen A takım ile idmanlara çıkan başarılı file bekçisi, şimdiden Türk futbolunun geleceği için umut veren isimlerden biri olarak gösteriliyor. Son dönemde Beşiktaş, Göztepe, Bandırmaspor ve Manisa FK gibi kulüplerin genç kaleciyi mercek altına aldığı öğrenildi. Menemen FK'nın Alp'i önümüzdeki dönemde öncelikle A takımda oynatarak vitrine çıkarmayı planladığı belirtildi.

BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR

Öte yandan yaz döneminde çok fazla para harcamadan mütevazı bir kadro kuran sarı-lacivertliler, şu ana kadar beklentilerin üzerine çıkmayı başardı. Sezona deplasmanda Yeni Mersin İdman Yurdu'nu 4-1 mağlup ederek etkileyici bir başlangıç yapan Menemen, ikinci hafta ise kendi sahasında Arnavutköy karşısında aldığı 3-0'lık sürpriz yenilgiyle taraftarını hayal kırıklığına uğrattı. Daha sonra ise büyük bir çıkışa geçen İzmir temsilcisi, arka arkaya 5 maçta da yenilgi yüzü görmedi. Bilal Kısa'nın öğrencileri, Adanaspor'u 5-0, Isparta 32 Spor'u 3-1 ve Muş Spor'u da 4-1 mağlup ederken Kırklareli ve 68 Aksaray ile de berabere kaldı.