Şimşek’in gözü yüksekte

Nesine 3'üncü Lig 4'üncü Grup'un ilk haftalarında galibiyetle tanışamayan Altay'da teknik direktör Yusuf Şimşek, hiçbir şekilde küme düşme korkusu yaşamadıklarını, nasıl Play-Off"a kalırız düşüncesinde olduklarını söyledi. Hafta sonu oynanacak Söke 1970 maçını kazanarak galibiyet serisi başlatacaklarına inandığını söyleyen Şimşek, "Oyuncularıma geçen hafta oynanan Bornova 1877 karşılaşmasının sonunda, soyunma odasında şunu söyledim, 'Bu takımın gücü alt sıralarda kalmaya değil, Play-Off'u zorlayacak kalitede.' Camianın da bunu bilmesini istiyorum. Artık galibiyet zamanı geldi. Rakibimiz Söke henüz yenilgi almadı ancak Atatürk Stadı'nda oynanacak karşılaşmada taraftarımızın desteğiyle 3 puana ulaşacağız " dedi.

'ÜST SIRALARI ZORLAYACAĞIZ'

Deniz Kadah'ın lisansının çıkması için yönetimin büyük çaba gösterdiğinin altını çizen deneyimli hoca, "Sezon içinde Deniz'den faydalanma ihtimalimiz var. Federasyon ile görüşmeler devam ediyor. Deneyimli oyuncularımıza ihtiyacımız var. Ceyhun Gülselam da geçen hafta 10 dakika süre aldı. Gittikçe forma giriyor. Hafta sonundaki karşılaşmada da dakikalarını artırmayı planlıyoruz. Puan silme cezası gibi sıkıntılı bir durum yaşamazsak ki, eski futbolculara olan borçların da ödendiğini biliyorum, üst tarafları zorlayacak bir Altay olacaktır. İlk haftalarda da fikstürümüz bir derece çetindi. Şimdi görece daha iyi bir maç programımız var. Artık çıkışa geçme vaktinin geldiğini düşünüyorum" diye konuştu.

HİKMET 2-3 HAFTA DAHA YOK

Siyah-beyazlılarda stoper Hikmet Çolak'tan kötü haber geldi. Eskişehir maçında sakatlanan 20 yaşındaki savunma oyuncusunun adalesinde yırtık tespit edildi. Hikmet'in 2-3 hafta forma giyemeyeceği ifade edildi. Siyah-beyazlılarda Hikmet'in yokluğunda defansta 17 yaşındaki Arif görev yaptı.