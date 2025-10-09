Denizli’nin gururu Ayşegül

Güney Kore'nin Goyang kentinde düzenlenen Dünya Genç Kızlar Dart Şampiyonası finalinde güçlü rakibi Finlandiyalı Lida Lanko'yu 5-2 mağlup eden 15 yaşındaki Ayşegül Karagöz altın madalyaya uzandı. Denizli'de 4 yıl önce dart sporuyla tanışan Ayşegül, iki yıl üst üste son maçta kaybederek milli takıma seçilemedi. Azmedip günde 4-5 saat çalışan Ayşegül, aynı sezonda Türkiye ve Avrupa'da altın madalya kazanmasının ardından dünya şampiyonu olarak büyük gurur kaynağı oldu.

BÜYÜK BAŞARILAR KAZANDI

NECLA-ERGUN Abalıoğlu Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Ayşegül, okuluna geldiği ilk gün Şampiyonlar Ligi müziği ve meşalelerle karşılanırken, sevincini arkadaşları ve öğretmenleriyle paylaştı. Yaklaşık iki ay önce Hollanda'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda bireysel kategoride Avrupa üçüncüsü de olan Ayşegül, aynı sezon içerisinde Genç Kızlar Takım Dart Şampiyonası'nda ise Avrupa şampiyonluğu da elde etti.