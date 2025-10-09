Derbi Göztepe’nin

Sultanlar Ligi'nde Ege'yi temsil eden Aydın Büyükşehir Belediyespor ile Göztepe, Axa Sigorta Kupa Voley'de karşı karşıya geldi. 3. Grup'ta yer alan iki ekipten Aydın BŞB, gruptaki ilk maçında İstanbul ekibi Bahçelievler'e 3-1 mağlup olmuştu. Aydın ekibi gruptan çıkma umudunu sürdürmek için, Göz-Göz ise iyi başlamak için galibiyet parolasıyla maça çıktı. Büyük çekişmeye sahne olan ilk sete Göztepe iyi başladı ancak fark çok açılmadı. Setin ortalarında üstünlüğü eline geçiren Aydın BŞB, bu seti 25-23 alarak öne geçti. İkinci sete iyi başlayan sarıkırmızılılar bu kez üstünlüğü rakibine vermedi ve 25-23 ile setlerde durumu 1-1 yaptı. Başa baş giden üçüncü sette ise 10-10'dan sonra öne geçen Aydın, farkı açarak bu seti 25-22 aldı ve tekrar öne geçti.

İKİNCİ KEZ YAKALADILAR

Dördüncü sete ise Göz-Göz ağırlığını koydu. Başarılı hücumlar yapan sarıkırmızılılar baştan sona önde götürdüğü seti 10 sayı farkla 25-15 alarak durumu 2-2 yaptı. Nefesleri kesen maçın karar seti karşılıklı sayılarla başladı. 6-6'dan sonra Göztepe öne geçip farkı açtı. Son bölümde Aydın temsilcisi üst üste hatalar yapınca Göz-Göz bu seti 15-11, maçı da 3-2 kazandı. Bu sonuçla Aydın BŞB 2 yenilgiyle kupaya veda ederken, Göztepe ise perşembe günü Bahçelievler'i yenmesi halinde adını çeyrek finale yazdıran taraf olacak.