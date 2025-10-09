En çok penaltı F.Bahçe’ye

Trendyol Süper Lig'de 8. hafta maçlarının tamamlanmasının ardından milli maçlar nedeniyle araya girildi. Bu sezon ertelenen 2 maç haricinde oynanan 70 Süper Lig maçında 21 kez penaltı atışı kullanıldı. Söz konusu mücadelelerde en fazla penaltı kullanan takım Fenerbahçe oldu. Sarı-lacivertliler; Göztepe, Alanyaspor ve Antalyaspor karşılaşmalarında penaltı kullandı. Üç penaltıda da topun başına Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca geçti. Göztepe ve Alanyaspor'a karşı kullandığı penaltılardan yararlanamayan Talisca, Antalyaspor mücadelesinde ise beyaz noktadan skoru 1-0'a getiren golü kaydetti. Gençlerbirliği, Fatih Karagümrük ve Göztepe de 1'er kez penaltıdan yararlanamadı. Galatasaray, Alanyaspor, Gaziantep FK, Kocaelispor ve Trabzonspor 2'şer defa; Konyaspor, Samsunspor, Beşiktaş ve Kasımpaşa da 1'er kez kullandıkları penaltıları gole çevirdi. Ç.Rizespor, Antalyaspor, Başakşehir, Eyüpspor ve Kayserispor lehine penaltı kararı verilmedi.

TALİSCA İKİ KEZ YARARLANAMADI

Kullandıkları penaltıları gole çevirme konusunda 4 futbolcu ön plana çıktı. Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz, Trabzonspor'dan Paul Onuachu, Gaziantep FK'dan Alexandru Maxim ve Kocaelispor'dan Bruno Petkovic, 2'şer kez penaltıdan ağları havalandırdı. 3 defa ile en çok penaltı kullanan olan Anderson Talisca ise 2'sini gole çeviremeyerek en çok penalJhon tı kaçıran isim oldu.