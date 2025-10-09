Fenerbahçe’de bilet kesildi

Fenerbahçe'de başkan Sadettin Saran, ara transfer döneminde golcü transferi yapmak için harekete geçti. Youssef En-Nesyri'den verim alınamadığını düşünen Saran ve yöneticilerin, teknik direktör Tedesco'nun oyun anlayışına uygun bir santrforu takıma kazandıracağı iddia edildi. Bu çerçevede sarı-lacivertlilerin pas bağlantısı kuvvetli, sırtı dönük oynayabilen ve taraftarı heyecanlandıracak bir golcü arayışına başladığı kaydedildi. Yönetimin hedefinde ise iki önemli ismin yer aldığı öne sürüldü: Dusan Vlahovic ve Alexander Sörloth. Fener'in, Juventus ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Vlahovic için yeniden girişimde bulunacağı, Sırp golcünün önceliği İngiltere olsa da, Sadettin Saran'ın bizzat oyuncuyla görüşüp ikna etmeye çalışacağı iddia ediliyor.

YAKIN TAKİP VAR

Bir diğer adayın ise Atletico Madrid'de düzenli olarak süre bulamayan Sörloth olduğu belirtilirken, 29 yaşındaki Norveçli forvetin durumunun yakından takip edildiği aktarıldı. Fenerbahçe, devre arası öncesinde hem orta saha hem de forvet takviyelerini tamamlamayı planlıyor.