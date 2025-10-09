Svensson yolcu

Süper Lig'de şampiyonluk yarışına ortak olmak isteyen Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, ocak ayında yönetimden mutlaka bir orta saha takviyesi istedi. Yalçın'ın tercihi yabancı oyuncu takviyesi olurken, kontenjan engeline takılan yönetim çareyi buldu. Bu doğrultuda takımdan ayrılması beklenen ismin Jonas Svensson olduğu öğrenildi. Taylan Bulut ve Gökhan Sazdağı'nın kadroya katılmasının ardından gözden düşen 32 yaşındaki Norveçli sağ bekin, devre arasında takımdan gönderilmesi planlanıyor.

AYRILIĞA SICAK BAKIYOR

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Svensson için siyah-beyazlı yönetimin bedelsiz ayrılığa sıcak baktığı ifade edildi. Tecrübeli oyuncuya sezon başında Antalyaspor ve Kocaelispor'un resmi teklif yaptığı ancak transferin gerçekleşmediği hatırlatıldı. Beşiktaş yönetiminin, ocak ayında Svensson'u serbest bırakması bekleniyor. Norveçli oyuncunun da sürekli oynayabileceği bir ekibe transfer olmak istediği ifade ediliyor.