Trabzon Savic’i kazandı

Trendyol Süper Lig'de bu sezon gösterdiği çıkışla şampiyonluk yarışına dahil olan Karadeniz Ekibi Trabzonspor'da Stefan Savic istikarıyla parıldıyor. Trabzonspor'un geçen sezon sakatlıklar nedeniyle fazla yararlanamadığı Karadağlı stoper Stefan Savic, bu sezon takımın en istikrarlı oyuncusu konumunda bulunuyor. Bordo-mavili takım, geçen sezon başında İspanya'nın Atletico Madrid ekibinden ayrılarak serbest statüye düşen Karadağlı futbolcu ile yıllık 2.5 milyon Euro garanti ücret, 500 bin Euro da imza parası olmak üzere 3 milyon Euro'ya 3 senelik sözleşme imzalamıştı.

720 DAKİKA OYNADI

Karadağlı futbolcu, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Süper Lig'de geçen sezon 13 karşılaşmada görev alırken 841 dakika sahada kaldı. Geçen sezon sakatlıklar nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan Savic, bu sezon ise savunmanın değişmez ismi oldu. Karadağlı stoper, ilk 8 lig maçın tamamında 90 dakika sahada kalarak 720 dakika görev yaptı. Savic'i 8 maçta 675 dakika süre alan Batagov takip etti.