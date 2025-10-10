Hakan’ın dalya heyecanı

A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda yarın Bulgaristan ile deplasmanda karşı karşıya geleceği maç öncesi kaptan Hakan Çalhanoğlu farklı bir heyecanla sahaya çıkacak. İnter forması giyen Çalhanoğlu, Bulgaristan ile oynanacak mücadelede A Milli Takım ile 100. maçını oynayacak. Hakan, A Milli Takım formasını ilk olarak 6 Eylül 2013'te, 19 yaşındayken Andorra ile Kayseri'de oynanan 2014 Dünya Kupası Eleme Grubu maçında giydi. Geride kalan 12 yılda 99 kez ay-yıldızlı formayı giyen ve 21 kez gol sevinci yaşayan Hakan, Bulgaristan maçı ile "dalya" demeye hazırlanıyor. Deneyimli futbolcu, aynı zamanda Türk futbol tarihinde A Milli formayı 100 kez giyen 6. oyuncu unvanını da elde edecek. A Milli Futbol Takımı'nın Bulgaristan ile oynayacağı karşılaşmada Portekizli hakem Luis Godinho düdük çalacak.