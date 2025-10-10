Hancı ailesinde büyük fedakarlık

Judoda çeşitli başarılar elde eden 13 yaşındaki Ayşe Ceren Hancı, ön çapraz bağının kopması nedeniyle uzaklaştığı spora, annesinden alınan kaslardan yapılan ön çapraz bağla dönecek. Karaman'da yaşayan ve Türkiye şampiyonalarında iki kez üçüncülük elde eden judocu Ayşe Ceren, geçen yıl bir şampiyonaya hazırlanırken antrenmanda dizinden sakatlandı. Ailesi tarafından hastaneye götürülen Hancı'nın ön çapraz bağının koptuğu belirlendi. Ayşe Ceren, uygulanan tedavilere rağmen iyileşemeyince bu süreçte çok sevdiği judoya ara vermek zorunda kaldı.

ANNESİNİN KASLARINDAN

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Lokman Kehribar'a ulaşan sporcu, tedavi için İzmir'e geldi. Kehribar, sporcunun yaşının küçük olduğunu, bu nedenle ameliyatın kendi kaslarından gerçekleştirilemeyeceğini değerlendirdi. Ayşe Ceren'in annesi Necla Hancı'nın diz altı bölgesinden kasını alıp hastasına ön çapraz bağı yapmaya karar veren Kehribar, anne ve kızı aynı anda ameliyathaneye aldı, annesinden aldığı kasla kızına yeni bağ yaptı.