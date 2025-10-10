Milliler Balkan Şampiyonu oldu

U15 Güreş Milli Takımları, Balkan Şampiyonası'nda 12 altın, 8 gümüş ve 16 bronz madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Milliler, U15 Grekoromen ve U15 Serbest stilde Balkan şampiyonu, U15 Kadınlar kategorisinde ise Balkan ikincisi oldu. Milliler, U15 Grekoromen stilde 5 altın, 2 gümüş ve 5 bronz madalya kazandı. Türkiye takım sıralamasında birinci sıraya yerleşerek Balkan şampiyonu olurken, Romanya ikinci, Bulgaristan ise üçüncü sırada yer aldı. Ay-yıldızlılar, U15 Serbest stilde de 4 altın, 6 gümüş, 5 bronz madalya ile takım sıralamasında yine zirvede yer bularak Balkan şampiyonluğu elde etti. Bu kategoride Bulgaristan ikinci, Romanya üçüncülüğü aldı. U15 Kadınlar Balkan Güreş Şampiyonası'nda ise milliler 3 altın, 6 bronz madalya ile takım sıralamasında ikinci oldu. Romanya'nın birincilik elde ettiği alanda Bulgaristan da üçüncü basamağa oturdu.