Yönetim takımı ödüllendirmeli

Bodrum FK son üç maçını kazanarak milli araya lider olarak girdi. Özellikle son iki maçta hücum anlamında ön plana çıktılar. Fakat ben uyarımı yine de yapmalıyım. Çünkü bu üç maçta karışık ve alt sıralardan kurtulma çabası veren takımlara karşı oynadılar. asıl sınavları milli aradan sonra başlıyor. İlk iki haftada direkt rakipleriyle oynayacak. Milli arada teknik direktör Burhan Eşer takımın eksik yönlerine eğilecektir. Ama benim gözüme çarpan en ciddi sorunu ben söyleyeyim. Defans hata yapmaya çok meyilli. Devre arasına kadar bu performansı sürdürebilirse Bodrum Süper Lig hasretini uzatmadan sonlandırır. Ancak yönetimin de hem teknik heyetin hem de futbolcuların bu mücadelesi karşısında elini taşın altına sokup ödüllendirmeli. Köşeye başladığım günden beri Manisa FK için iyi bir şeyler diyemedi. Ama onlar da her hafta beni yanıltmıyor. Umarım milli ara onlara ilaç olur. Yoksa gidişat hiç iyi değil.