Bizim Çocuklar zafer için sahada! CANLI İZLE: BULGARİSTAN -TÜRKİYE

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımımız, deplasmanda Bulgaristan ile karşı karşıya geliyor. Grupta 3 puan ile averajla Gürcistan'ın gerisinde 3. sırada kalan ay-yıldızlıların tek hedefi Vasil Levski Stadyumu'ndan galibiyetle dönmek ve ilk 2 iddiasını sürdürmek.

Karşılaşma 11 Ekim 2025 Cumartesi günü TSİ 21:45'te başladı. Mücadele TV8 ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayınlanıyor.

İŞTE İLK 11'LER

Bulgaristan XI: Mitov, Petrov, Popov, Kraev, Stoyanov, Kirilov, Despodov, Bozhinov, Hristov, Petkov, Chochev.

Türkiye XI: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Oğuz Aydın, Arda Güler, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu