Büyük Altay çıkış peşinde

3'ÜNCÜ Lig 4'üncü Grup'ta geçen hafta deplasmanda Bornova 1877 ile 1-1 berabere kalarak 5 maç sonunda 2 puanla düşme hattından kurtulamayan Altay yarın ev sahibi olduğu mücadelede 9 puanı bulunan Söke 1970 ile karşı karşıya gelecek. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nın zeminin bakıma alınması nedeniyle İzmir Atatürk Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşmada Murat Demir düdük çalacak. Bilet fiyatları 35 TL olarak açıklandı.

HİKMET VE OZAN YOK

SİYAH-BEYAZLI ekipte sakatlığı bulunan stoper Hikmet ile antrenman eksiği olan kaleci Ozan forma giyemeyecek. Altay'da ilk 2 maçından 1 puan çıkaran Teknik Direktör Yusuf Şimşek, taraftarın önündeki randevuda galibiyetle tanışmayı hedefliyor. İzmir temsilcisi kazanarak Aydın ekibine ilk yenilgisini tattırmak istiyor. Söke 1970 grupta 7'nci sırada, Altay ise 13'üncü basamakta yer alıyor. Altay son olarak geçen yıl 19 Ekim 2024'teki Karaköprü Belediyespor maçını Atatürk Stadı'nda oynamıştı.