Dünya Kupası’nda devrim

FIFA Başkanı Gianni Infantino, Avrupa Kulüpler Birliği (EFC) Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada devrim niteliğinde açıklamalar yaptı. Infantino, Dünya Kupası'nın gelecekte yıl sonunda oynanabileceğini açıkladı. FIFA Başkanı Infantino, bazı ülkelerde yaz aylarında aşırı sıcakların futbolu zorlaştırdığını belirterek, "Zaten bu konunun detaylarına girmiş durumdayız, sürekli tartışıyoruz. Bu sadece Dünya Kupası ile ilgili değil, genel bir değerlendirme konusu. Bazı Avrupa ülkelerinde temmuz ayında futbol oynamak aşırı sıcak olabiliyor, bu yüzden belki yeniden düşünmemiz gerekiyor" dedi.

"AÇIK FİKİRLİ OLMALIYIZ"

INFANTİNO, açıklamlarına "Futbol oynamak için en iyi ay olan haziran, Avrupa'da çok da verimli kullanılmıyor. Belki takvimi daha iyi optimize etmenin yolları vardır ama biz hâlâ tartışma aşamasındayız, sonuçlara ne zaman ulaşacağımızı göreceğiz. Sadece açık fikirli olmalıyız. Gerçek şu ki, dünyanın her yerinde aynı anda futbol oynamak istiyorsan bunu muhtemelen mart ya da ekim aylarında yapmalısın" ifadelerini kullandı.