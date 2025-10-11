Hakan’dan ‘Hazırım’ mesajı

Yaz transfer döneminde Galatasaray ve Fenerbahçe ile adı anılan Hakan Çalhanoğlu hakkında sıcak gelişmeler yaşanıyor. İtalya'da G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk ve yönetici Abdullah Kavukcu ile bir araya gelen milli futbolcunun sarı-kırmızılılara net bir mesaj verdiği öğrenildi. Görüşmede Hakan'ın "Kulübümle ocak ayında anlaşın yeter, ben gelmeye hazırım" dediği öğrenildi. Yazın Inter ile görüşmelerden sonuç alamayan G.Saray, yıldız oyuncunun bu sözlerinin ardından yeniden harekete geçebilir.

OKAN BURUK'UN ÖNCELİĞİ

Buruk'un, orta sahaya mutlaka takviye yapılmasını istediği ve bu bölge için önceliğinin Hakan Çalhanoğlu olduğu belirtildi. Bu sezon Inter'de 6 maça çıkan 29 yaşındaki futbolcu 2 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. Galatasaray'ın, ocak ayı yaklaşırken Inter ile yeniden bonservis pazarlığına oturması bekleniyor. Hakan'ın da bu transfere yeşil ışık yakması, sarı-kırmızılı camiada heyecan yarattı. Yönetim, bu transferi ara dönemin en büyük hamlesi olarak planlıyor.