Zafer zamanı

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'ndaki 3'üncü maçında bugün Bulgaristan'ın konuğu olacak. Vasil Levski Ulusal Stadyumu'nda saat 21.45'te başlayacak karşılaşmada Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Luis Godinho düdük çalacak. Zorlu mücadeleyi TV8 canlı olarak ekranlara getirecek. Ay-yıldızlılar, E Grubu'nda oynadığı iki maçta; 1 galibiyet, 1 mağlubiyet alarak 3 puan topladı. Elemelere deplasmanda Gürcistan'ı 3-2'lik skorla geçen kırmızı- beyazlılar, Konya'da oynanan karşılaşmada ise lider İspanya'ya 6-0 mağlup olarak büyük hezimet yaşadı. Ayyıldızlı ekibimiz, hem farklı İspanya yenilgisini unutturmak, hem de Sofya'da alacağı galibiyetle ikinci sıraya yükselmek istiyor. Ay-yıldızlı ekipte, Bulgaristan maçı öncesinde tek eksik bulunuyor.

TEK EKSİK BARIŞ ALPER

İlk maçta Gürcistan karşılaşmasında kırmızı kart gören Barış Alper Yılmaz, bu karşılaşmada forma giyemeyecek. İspanya maçında da oynayamayan Barış Alper'in cezası Bulgaristan karşılaşması ile sona erecek. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın, ilk 2 maçta sahaya sürdüğü 11'de çok fazla değişiklik yapması beklenmiyor. Türkiye, Bulgaristan maçının ardından 14 Ekim Salı günü Kocaeli'de Gürcistan ile karşı karşıya gelecek.

DIŞARIDA GALİBİYETİMİZ YOK

A Milli Takım, Bulgaristan ile deplasmanda oynadığı resmi maçlardan galibiyet çıkartamadı. 1931 ve 1974 yıllarında Balkan Kupası'nda rakibine konuk olan Ay-yıldızlılar, bu maçlardan 5-1'lik skorlarla mağlup ayrıldı. Türkiye ayrıca 1977 yılında yine Balkan Kupası'nda rakibini 3-1 mağlup oldu.

VİNCENZO MONTELLA 26. SINAVINI VERECEK

Türkiye, İtalyan teknik adam Vincenzo Montella yönetiminde bugün 26. sınavını Bulgaristan karşısında verecek. İtalyan teknik adam yönetiminde 18'i resmi, 7'si özel 25 maça çıkan milliler, 13 galibiyet elde etti, 8 mağlubiyet ve 4 beraberlik yaşadı. Bu müsabakalarda rakip fileleri 39 kez havalandıran ay-yıldızlı ekip, kalesinde 37 gol gördü.