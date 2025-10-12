Bizim çocuklar güle oynaya

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda A Milli Futbol Takımı, deplasmanda karşılaştığı Bulgaristan'ı 6-1'lik farklı skorla mağlup etti. 8. dakikada milli takımımız gole çok yaklaştı. Oğuz, sağ kanattan son çizgiye indi, ceza sahasına çevirdiği topu kontrol eden Orkun'un sağ çaprazdan ayak içiyle şutunda üst direğe çarpan top ardından auta gitti. 11. dakikada ay-yıldızlı ekibimiz Arda Güler'in golüyle öne geçti. Hakan Çalhanoğlu'nun pasıyla Bulgaristan ceza sahasına giren Arda Güler, plase vuruşuyla fileleri havalandırdı: 0-1. 13. dakikada Bulgaristan beraberliği yakaladı. Sağ kanattan hızlı gelişen atakta Despodov'un penaltı noktası önüne yaptığı ortaya Krilov'un gelişine vuruşunda Zeki Çelik'e de çarpan top filelere gitti: 1-1. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 beraberlikle bitti.

MİLLİLER KENDİNE GELDİ

49. dakikada Hakan'ın uzun pasına hareketlenen Kenan'dan önce araya girmek isteyen Popov meşin yuvarlağı kalecinin üzerinden kendi ağlarına gönderdi: 1-2. 51. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Arda'nın pasında Kenan, uzak köşeye enfes bıraktı: 1-3. 56. dakikada yine Hakan'ın gönderdiği topla sol kanatta buluşan Kenan'ın rakibini ekarte ettikten sonra yaptığı vuruşta top uzak köşeden ağlarla buluştu: 1-4. 65. dakikada Arda'nın kullandığı kornerde Zeki farkı 4'e çıkardı. 90+3. dakikada ise gol perdesini İrfan Can kapattı: 1-6. Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve A Milli Futbol Takımı deplasmanda Bulgaristan'ı 6-1 mağlup etti.

TARİHİ ZAFER

Milli Takım, tarihi E GRUBU bir zafere imza attı. Kırmızı- beyazlılar, tarihinde ilk kez Bulgaristan'ı deplasmanda yenmeyi başardı. Bulgaristan'a karşı deplasmanda daha önce 11 karşılaşmaya çıkan Bizim Çocuklar, bu galibiyetimizden önceki maçlarda sahadan 3 beraberlik ve 8 mağlubiyet ile ayrılmıştı.

TARAFTARLARIMIZ YALNIZ BIRAKMADI

Milli Futbol Takımı'nın Bulgaristan ile deplasmanda oynadığı mücadelede taraftarlarımız, ay-yıldızlı ekibi yalnız bırakmadı. Ay-yıldızlı taraftarlar, yaklaşık 43 bin seyirci kapasitesine sahip Vasil Levski Ulusal Stadı'nda kendilerine ayrılan yeri doldurdu. Bulgar taraftarlar arasında da Türk taraftarların yer aldığı görüldü.

MONTELLA'DAN DÖRT DEĞİŞİKLİK

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu üçüncü maçında deplasmanda Bulgaristan ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella, son oynanan İspanya karşılaşmasına göre ilk 11'inde 4 değişikliğe gitti. Vincenzo Montella, Mert Müldür, Eren Elmalı, İsmail Yüksek ve Yunus Akgün'ün yerine Zeki Çelik, Ferdi Kadıoğlu, Orkun Kökçü ve Oğuz Aydın'ı sahaya sürdü.

KENAN YILDIZ PARILDADI

Milli Futbol Takımı'nın 20 yaşındaki futbolcusu Kenan Yıldız, Bulgaristan karşısında adeta yıldızlaştı. Genç futbolcu, ikinci yarıya fırtına gibi başlarken, 49. dakikada Popov'un kendi kalesine gol attığı pozisyonda rakibini rahatsız etti, 51'de ve 56'da ise enfes gollerle duble yaptı.