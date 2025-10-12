Defne’den Gazze’ye destek

2025 Dünya Para Yüzme Şampiyonası'nda 7 günde 5 altın madalya kazanarak tarihi bir başarı elde eden milli sporcumuz Defne Kurt, altın madalyasını Gazze'deki çocuklara adadı. Singapur'daki Dünya Para Yüzme Şampiyonası'nı rekorlarla tamamlayan ve adını Türk spor tarihine yazdıran Kurt, ateşkes anlaşmasının imzalanmasına kadar İsrail'in Gazze'de 2 yıl sürdürdüğü soykırımın, yaşanan insanlık dramının kendisini derinden etkilediğini söyledi. Defne Kurt, "Benim söylemek istediğim bu son iki sene içinde gerçekten hani akıl alamayacak kadar zor bir savaş, zor bir süreç geçirdiler ve şunu söylemek isterim. Ateşkesin olmasını sağlayan Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum. Altın madalyamı da Gazze'deki çocuklara armağan ediyorum" dedi. Defne, yüzmeye babasının kendisini havuza "1 yaşında" atmasıyla başladığını dile getirerek "Annem evde bakacak kimse olmadığı için yanında bizleri de götürmek durumundaydı. Kardeşimle annemin çalıştığı yaz okuluna gittik. Orada birçok faaliyet yaparken en son artık yüzmede karar kıldık" dedi. Uzun yıllar çalışmalarının ardından 13 yaşında milli takıma girdiğini aktaran şampiyon yüzücü, "Sayısız Türkiye rekorlarım, uluslararası başarılarım oldu. 22 yaşına kadar yüzdüm fakat 2023'te geçirdiğim talihsiz trafik kazasından sonra tekrar yüzmeye başlamayı önce düşünmüyordum. Sonra profesyonel nasıl yüzebilirim, nasıl geri dönebilirim soruları geldi. Şu an paralimpikteyim, bu yoldayım. Bu süreç bir şekilde bu yola evrildi." diye konuştu.

Görev tamam

Defne Kurt, Singapur'da düzenlenen 2025 Dünya Para Yüzme Şampiyonası'nda "2015'ten yarım kalan görevini" tamamladığını ifade etti. Kurt, "2015'te de derece almak istiyordum ama olmamıştı. Aynı yerde 10 yıl sonra 5 madalya kazandım. Görevimi tamamlamış hissettim." dedi.