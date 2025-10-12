Göztepe’den Ndoye atağı

Trendyol Süper Lig'in flaş takımlarından Göztepe, milli takım arasında boş durmuyor. Ara transfer dönemi için çalışmalarına başlayan sarı-kırmızılılar, Portekiz ekibi Vitoria'nın 24 yaşındaki forveti Alioune Ndoye'yi transfer listesine aldı. Kadrosunda saf forvet olarak Janderson, Juan ve İbrahim Sabra bulunan Göz-Göz'ün bu bölgeyi Ocak transfer döneminde mutlaka güçlendirmek istediği, Ndoye için de scout raporlarını tamamladığı, görüşmelere başlama aşamasında olduğunu öğrenildi. 1.91 metre boyuyla hava toplarında oldukça etkin olan genç santrforun bonservis bedelinin 1 milyon Euro olduğu ve Portekiz ekibinin satışa sıcak baktığı öğrenildi. Kariyerine Senegal ligi takımlarından Teungueth'te adım atan Ndoye, burada gösterdiği performansla Avrupa'nın radarına girdi. 2020 yazında İsviçre'nin köklü ekiplerinden Servette FC'ye transfer oldu.

GELMEYE SICAK BAKIYOR

Cenevre'de geçirdiği iki sezonda Süper Lig'de 45 maçta 12 gol ve 5 asistlik katkı sağladı. 2023'te Portekiz Ligi'nin iddialı takımlarından Vitoria Guimaraes'e imza atan genç yıldız, burada da kendini kanıtladı. Portekiz 1. Ligi'nde 30'un üzerinde maçta 8 gol atıp 4 asist yapan Ndoye, Avrupa Konferans Ligi'nde de fileleri havalandırdı. Vitoria'da piyasa değeri 1 milyon Euro'ya ulaşan forvet, Senegal Milli Takımı'na da göz kırpıyor. Portekiz ekibinin Ndoye'yi bırakmaya sıcak bakmadığı, ancak oyuncunun Süper Lig'e sıcak baktığı iddia ediliyor.

SEYİRCİ SAYISINDA 3. SIRADA YER ALIYOR

Trendyol Süper Lig'de geride bıraktığımız 8.haftanın seyirci sayıları açıklandı. Sarı-kırmızılılar, tribünde en çok taraftarı olan 3. takım oldu. Göztepe'nin 1-0 galip geldiği Başakşehir karşılaşmasında Gürsel Aksel Stadı'nda 14 bin 838 taraftar müsabakayı takip etti. İlk sırada Galatasaray- Beşiktaş derbisi yer aldı. RAMS Park'ta 49 bin 452 futbolsever, koltukları doldurdu. İkinci basamakta ise 20 bin 127 seyirci sayısıyla Samsunspor- Fenerbahçe karşılaşması bulunuyor. Trabzonspor-Kayserispor müsabakasında ise 14 bin 412 taraftar Papara Park'ta hazır bulundu. Göz-Göz, üst üste 2 maçını deplasmanda oynadıktan sonra, 1 Kasım'da evinde karşılaşacağı Gençlerbirliği mücadelesiyle birlikte taraftarına kavuşacak.

SABRA ŞOKU

Göztepe'de Ürdün Milli Takımı'na davet edilen İbrahim Sabra'nın sakatlanması şok etkisi yarattı. Ürdün'ün Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda Bolivya ile oynadığı hazırlık maçında 15'inci dakikada acılar içinde yerde kalan Göztepe'nin golcüsü Sabra oyuna devam edemedi. 15'inci dakikadaki pozisyonun ardından müdahale sonucu Sabra'nın yerden kalkamaması sonrası oyun durdu ve sağlık görevlileri sahaya girdi. Kenara getirilen Sabra tekrar sahaya döndü ve kendini denedi. Ancak Ürdünlü futbolcu acıya dayanamadı ve kendini yere bıraktı. Oyuna devam edemeyen Sabra, sahayı sekerek terk etti. Sabra'nın ağrılarının sürdüğü öğrenilirken, çekilecek MR sonrası oyuncunun durumu netlik kazanacak.

AHMET ILDIZ FORMAYI UNUTTU

Göztepe'nin son 2 sezonunda önemli isimlerinden olan 28 yaşındaki Ahmet Ildız, bu sezon istediği forma şansını bulamadı. 2023-24 sezonunda 20, geçen sezon da 27 karşılaşmada görev alan deneyimli orta saha oyuncusu, bu sezon 4 karşılaşmada oyuna sonradan girdi. Teknik Direktör Stanimir Stoilov, orta bölgede ağırlıklı olarak Anthony Dennis, Rhaldney ve Olaitan üçlüsünü kullanırken, Ahmet ikinci planda kaldı. Olaitan'ın sakat olduğu son 2 haftada da deneyimli hoca, orta saha üçlüsünde Miroshi ve Efkan Bekiroğlu'nu ilk 11'de değerlendirdi. Milli takım arasında eski formuna ulaşmak isteyen Ahmed, teknik ekibin gözüne girerek yeniden as kadroya girmeyi hedefliyor.

PORTEKİZ'DE PARILDIYOR

Portekiz 1. Ligi'nde 30'un üzerinde maçta 8 gol atıp 4 asist yapan Ndoye, Avrupa Konferans Ligi'nde de fileleri havalandırdı. Vitoria'da piyasa değeri 1 milyon Euro'ya ulaşan forvet, Senegal Milli Takımı'na da göz kırpıyor.