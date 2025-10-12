Kara Kartal’da Jurasek yolcu

BEŞİKTAŞ'IN sezon başı renklerine bağladığı David Jurasek ile ilgili türlü iddialar ortaya atılıyor. Siyah-beyazlıların sezon başında Benfica'dan kiraladığı futbolcunun geleceğini masaya yatırdığı öğrenilirken devre arasında ayrılığın gündeme geleceği konuşuluyor. İddiaya göre; Benfica ikna edilebilirse 24 yaşındaki futbolcu, devre arasında Portekiz'e geri gönderilecek. Onun yerine daha genç ve potansiyelli bir ismin düşünüldüğü belirtildi. Bilindiği gibi ilk günden beri performansı tartışma konusu olan Jurasek'in ardından Rıdvan Yılmaz da yuvaya dönmüştü. Milli ara sonrasında sol bekte ağırlıklı olarak Rıdvan Yılmaz'ın görev yapması bekleniyor. Bu durumda David Jurasek'e olan ihtiyaç iyice düşecek. Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın listesinde genç sol bek adaylarının da bulunduğu bu bölgeye takviye yapmanın sürpriz olmadığı gelen haberler arasında.