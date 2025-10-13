Fethiyespor’dan evinde gol yağmuru

NESİNE 2. Lig Kırmız Grup'ta Play-Off mücadelesi veren Fethiyespor, sahasında ligde zor günler geçiren Adanaspor'u farklı mağlup etti: . Maça hızlı başlayan lacivert-beyazlılar, 15. dakikada Şahan Akyüz ile 1-0 öne geçti. 18'de Nurettin Çakır farkı ikiye çıkardı: 2-0. 46'da Serdarcan Eralp takımını rahatlattı: 3-0. 49'da Oğuz Yılmaz farkı dörde çıkaran isim oldu: 4-0. 57'de Ömer Faruk Gökalp kendi ağlarını havalandırdı: 5-0. 65'te sahneye çıkan Uğur Ayhan takımının 6. golünü kaydetti: Ramazan Çelik müsabakanın skorunu ilan eden golü kaydetti: 7-0.