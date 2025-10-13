Göztepe kötü başladı

VODAFONE Sultanlar Ligi'nin yeni sezonun ilk maçında 23 yıllık aranın ardından geri dönen İzmir temsilcisi Papara Göztepe, sahasında Nilüfer Belediyespor'a 3-1 mağlup oldu. Geride bıraktığımız haftada Kupa Voley'de Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 ve Bahçelievler Belediyespor'u 3-1 mağlup ederek çeyrek finale çıkan sarı-kırmızılılar, lige ise mağlubiyetle başladı. Müsabakanın son iki seti adeta nefesleri kesti. Karşılaşmaya konuk ekip etkili başladı ve file üzerinde üstünlük kurarak seti 25-16 kazandı ve 1-0 öne geçti.

TARAFTARDAN MÜTHİŞ DESTEK

İKİNCİ sette İzmir'in Sultanları toparlandı. Rakibine sayı şansı vermeyen Göz-Göz, harika seriler bulduğu seti 25-15 alarak skoru eşitledi: 1-1. Üçüncü sette kıyasıya bir mücadele izledik. İki takım da farkı açamadı. Setin sonlarında daha az hata yapan Nilüfer 27-25'lik skorla 2-1 öne geçen taraf oldu. Dördüncü sette konuk ekip bir ara farkı açsa da Göztepe izin vermedi. Mola dönüşü seri sayılar bulan Göz-Göz aradaki farkı kapadı. Ancak bu yeterli olmadı ve seti 25-21 alan Nilüfer Belediyespor maçı da 3-1 kazandı. Göztepe ligin 2. haftasında 19 Ekim Pazar günü saat 15.00'te Ege derbisinde Kupa Voley'de 3-2 mağlup ettiği Aydın Büyükşehir Belediyespor'a konuk olacak. Bu arada Göztepe taraftarı takımlarını bu tarihi günde yalnız bırakmadı. Salonu tamamen dolduran sarı-kırmızılılar, Göz- Göz'e müthiş bir destek verdi.