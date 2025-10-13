KAF-KAF direnemedi

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi 3. haftasında Karşıyaka, deplasmanda karşı karşıya geldiği Fenerbahçe Beko'ya 87-73 mağlup oldu. Karşılaşmaya istediği gibi başlayamayan yeşil-kırmızılılar ilk periyodu 27-15 geride tamamladı. İkinci çeyrekte biraz hareketlenen ve oyuna ortak olan Karşıyaka, farkı indirerek soyunma odasına 43-38 geride gitti. Üçüncü çeyrekte tekrar düşüşe geçen yeşil-kırmızılılar son çeyreğe 65-50'lik skorla 15 sayılık farkla gitti. Son çeyrekte de oyunun hakimiyetini bırakmayan sarı-lacivertli İstanbul ekibi sahadan 87-73'lük galibiyetle ayrıldı. Geçen hafta evinde Merkezefendi Basket'i yenen Karşıyaka, ligdeki ikinci mağlubiyetini almaktan kurtulamadı.

MANNING'İN ÇABASI YETMEDİ

Kaf-Kaf'ta maçın en skorer oyuncusu 17 sayıyla Charles Maurice Manning Jr. olsa da, takımını yenilgiden kurtaramadı. İzmir ekibinde Michael Moore 15, Justin Alston 13, Samet Geyik 12,Cameron Young 8, Murat Meriç ve Christopher Xavier Chiozza ise 4'er sayıyla müsabakayı tamamladı.