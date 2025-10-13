Manisa evinde Erok önünde

BASKETBOL Süper Ligi'nde ilk hafta evinde Mersin Spor'a yenildikten sonra geçen hafta deplasmanda Büyükçekmece'yi mağlup etmeyi başaran Manisa Basket bugün sahasında İstanbul temsilcisi Esenler Erokspor'u konuk edecek. Muradiye Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın hava atışı saat 19.00'da yapılacak. Sezon öncesi antrenörlük görevine deneyimli çalıştırıcı Ufuk Sarıca'yı getiren ve birçok önemli takviyeye imza atan ligin yeni ekibi Erokspor ilk iki maçından da mağlubiyetle ayrıldı. Ege temsilcisi, Erokspor'u yenerek ikide iki yapmak ve çıkışını sürdürmek istiyor.