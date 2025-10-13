Petkim sonunu getiremedi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ndeki 3'üncü hafta mücadelesinde Aliağa Petkimspor evinde Galatasaray'a yenilerek üst üste ikinci mağlubiyetini aldı. 75-80. Petkimspor'da geçen hafta Fenerbahçe deplasmanında omzundan sakatlanan Whittaker maçta görev alamazken yıldız basketbolcunun 4-6 hafta arası parkelerden uzak kalacağı açıklandı. Konuk Galatasaray maça White, Gillespie ve Palmer'ın basketleriyle 10-3'lük seriyle başladı. Yunus ve Efianayi'nin sayılarıyla kısa sürede dengeyi bulan ev sahibi Utomi'nin üçlüğüyle ilk periyodu 21-20 önde tamamladı.

DAHA FAZLA DİRENEMEDİ

İkinci periyodun başında Floyd'la etkili olan Petkimspor farkı 8 sayıya kadar çıkardı. Devre 43-37 sonuçlandı. Son bölümü Galatasaray'dan McCollum, Petkim'den Efianayi'nin üçlül düellosuna dönen üçüncü periyot 65-61 bitti. Son periyot büyük çekişmeyle geçti. Son 3 dakika 37 saniyeye 71-71 eşitlikle girilirken iyi savunma yapan konuk ekip Palmer, Cummings ve McCollum'un kritik sayılarıyla salondan galibiyetle ayrıldı: 75-80.