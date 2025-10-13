Sıra geldi Gürcistan’a

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda deplasmanda Bulgaristan'ı 6-1 yenerek tarihi bir sonuca imza atan A Milli Futbol Takımımız gözünü yarın Kocaeli'de oynayacağı Gürcistan maçına çevirdi. Ay-yıldızlı ekibimiz aldığı farklı galibiyetle 6-0'lık İspanya yenilgisi nedeniyle averajını da düzeltti. Bu maç öncesinde Gürcistan'ın averajla gerisinde 3. sırada yer alan ay-yıldızlı ekip, Gürcülerin deplasmanda İspanya'ya 2-0 kaybetmesiyle 2. sıraya çıktı. Ay-yıldızlılar şimdi ilk maçta 3-2 yendiği Gürcistan'ı evinde de yenmenin planlarını yapıyor. Karşılaşmanın tüm biletleri satışa çıkarıldıktan kısa süre sonra tamamen tükenirken bu randevu da saat 21.45'te başlayacak. Öte yandan Bulgaristan karşısında elde edilen 6-1'lik galibiyet, A Milli Futbol Takımının tarihinde en farklı kazandığı 7. maç olarak kayıtlara geçti. Daha önce San Marino, Güney Kore ve Suriye'yi 7-0, Litvanya, Cebelitarık ve Kazakistan'ı 6-0 yenen Türkiye, Bulgaristan'ı 6-1 yenerek, 5 farkla kazandığı 8. maçı oynadı. Ekibimiz, İtalyan teknik adam Vincenzo Montella dönemindeki en farklı galibiyetini Bulgaristan deplasmanında kazandı.

Hakan Çalhanoğlu, Bulgaristan maçında iki gol atarak dikkat çeken Kenan Yıldız ile ilgili "Kenan Yıldız, Ballon d'Or'u kazanabilir. Ben kazanamayacağım ama o kazanabilir, bunu başarabilir." değerlendirmesini yaptı.

ARDA İSPANYA'DA MANŞETLERDE

ARDA Güler'in Bulgaristan önündeki harika performansı, İspanya'da da gündem oldu. İspanyollar, yakından takip ettikleri Real Madrid'in yıldızının performansına övgüde bulundu. MARCA, "Arda Güler ve arkadaşları, Bulgaristan'ı 6-1 yenerek 6-0'lık İspanya yenilgisini telafi etti" derken Diario AS "Çok iyisin Arda, Okdiario'da ise "Arda Güler göz kamaştırdı" yorumunu yaptı.

PETRESCU YÖNETECEK

A Milli Futbol Takımı'nın, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri 4. maçında Kocaeli'de yarın Gürcistan ile oynayacağı müsabakayı Rumen hakem Radu Petrescu'nun yöneteceği açıklandı. Petrescu'nun yardımcılıklarını Radu Ghinguleac ile Ovidiu Artene yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Andrei Chivulete olacak.

"UTANÇ VERİCİ"

BULGAR basını, bu mağlubiyetin ardından milli takımlarını çok sert bir dille eleştirdi. 24CHASA: "Bulgaristan için "Vasil Levski"de kabus, PLOVDIV24: "Yeni teknik direktörün ilk maçında Bulgaristan için utanç verici bir kayıp", SEGA: "Türkiye, Sofya'nın ortasında milli takımımızla alay etti", CORNER: "Türkiye bizi futbolda da ezdi geçti" şeklinde konuştu.