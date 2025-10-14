Aydınspor mucizesi

BAL 8. Grup'ta sezonun ilk haftası, Aydın derbisine sahne oldu. Yaklaşık dört gün önce büyük bir fedakarlıkla kurulan ve henüz yönetim kurulu dahi oluşmayan Aydınspor, taraftarının desteğiyle çıktığı sahada Kuşadasıspor'u 2-1 mağlup ederek sezona 3 puanla başladı. Yeni bir yapılanma sürecine giren Aydınspor'da henüz resmi yönetim kurulunun oluşmaması nedeniyle protokol tribününde başkan koltuğu boş kaldı. Ancak o koltukta Aydınspor'un simgesi olan siyah-beyaz atkı vardı. Bu görüntü, camianın "Başkan değil, inanç var" mesajı olarak değerlendirildi.

TARAFTARDAN MÜTHİŞ DESTEK

Germencik İlçe Stadı'nda oynanan mücadelede Kuşadasıspor 19. dakikada Serkan Yola'nın golüyle öne geçti. Ancak Aydınspor pes etmedi. 28. dakikada Onur Demirok'un golüyle skoru eşitleyen siyah-beyazlılar, ikinci yarıda üstünlüğü eline aldı. 62. dakikada kazanılan penaltıda Habib Uzun topu filelere göndererek skoru belirledi: 2-1. Maddi sıkıntılar, tesis eksiklikleri, yönetim belirsizliği gibi zorluklara rağmen üç gün içinde oluşturulan kadro, taraftarın coşkusuyla adeta küllerinden doğdu. Bu galibiyet, yeniden doğuşun habercisi olarak değerlendirildi. Taraftarın, eski günleri hatırlatan coşkusu "Aydınspor yeniden ayakta" mesajı verdi.