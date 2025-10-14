Ayvalıkgücü kendine geldi

NESİNE 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta bu sezon beklediği çıkışı bir türlü yapamayan Ayvalıkgücü Belediyespor evinde iddialı rakiplerinden Eskişehirspor'a patladı. Son 2 sezondur 2'nci Lig'i Play-Off'ta ıskalarken geçen sezon hem ligde hem Play-Off finalinde şampiyonluğu son anda kaçıran Ayvalık ekibi bu yıl ilk hafta kazandıktan sonra 4 maçtır galibiyete hasret kaldı. Alt sıralara gerileyen kırmızı- beyazlı ekip geçen sezondan sarkan cezası yüzünden yine taraftarından yoksun olduğu maçta Eskişehirspor'u 2-0 yenerek nefes aldı. Ayvalıkgücü puanını 8 yaparak tırmanışa geçti.