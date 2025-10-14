Manisa Basket evinde kayıp

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ilk iki maçından bir galibiyet ve bir mağlubiyetle ayrılan Manisa Basket, taraftarı önünde konuk ettiği Esenler Erokspor'a 75-95 yenildi. Karşılaşmaya her iki ekip de iyi başlarken, ilk çeyrek sonunda 21-21'lik eşitlik bozulmadı. İkinci çeyrekte de denge bozulmazken, başa baş bir oyun sergilendi. Manisa Basket soyunma odasına 5 sayı farkla 41-46 geride gitti. Üçüncü periyotta istediği performansı sergileyemeyen ve oyundan düşen Manisa ekibi, farkın 21 sayıya kadar çıkmasına engel olamadı. Ege temsilcisi çeyreği 53-74 geride kapattı. Son periyotta farkı kapatmak adına büyük uğraş veren Manisa Basket elinden geleni yapsa da İstanbul temsilcisi Esenler Erokspor fırsat vermedi. Ege temsilcisi parkeden 75-95'lik skorla mağlubiyetle ayrılmaktan kurtulamadı. Kırmızı-siyahlılar oynadığı üçüncü maçta parkeden ikinci kez mağlubiyetle ayrılmanın büyük üzüntüsünü yaşadı. Manisa Basket gelecek hafta deplasmanda çıkışa geçme hedefiyle Bursaspor ile karşı karşıya gelecek.