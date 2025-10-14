Muğlaspor ilk üzüntüsünü yaşadı

NESİNE 2'nci Lig Beyaz Grup'ta zirve adaylarından Muğlaspor, 2025-2026 sezonun ilk yenilgisi İskenderunspor deplasmanında aldı. Rakibine 2-1'lik skorla yenilen yeli-beyazlılar 4 maçlık galibiyet serisini noktalayıp 14 puanla 3'üncü sırada kaldı. Lider Batman Petrolspor'u 1 maç eksiği ile puan geriden takip eden Muğlaspor'da Teknik Direktör Besim Durmuş, morallerini bozmayacaklarını belirterek, "Deplasmanda öne geçti. Maç 1-1 berabere giderken penaltı kaçırdık ardından gol yedik. Golden sünra da 10 kişi kaldık. Biz çalışmaya devam edeceğiz. Yenilgiyi telafi etmek için önümüzde çok maç var" dedi. Muğlaspor bu hafta 24Erzincanspor'u konuk edecek.