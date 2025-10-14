Petkim’den takviye

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Aliağa Petkimspor üst üste ikinci yenilgisini evinde farkı bir ara 11 sayıya kadar çıkardığı maçta Galatasaray'a evinde son periyotta 80-75 teslim olarak aldı. İzmir temsilcisi geçen haftada Fenerbahçe'ye Beko'ya mağlup olmuştu. Petkimspor, geçen hafta Fenerbahçe Beko deplasmanında omzundan sakatlanıp 4-6 hafta arasında parkelerden uzak kalacağı açıklanan Stanley Whittaker'ın yokluğunda bir dönem Bahçehir Basketbol formasını da giyen Kanadalı oyun kurucu Phil Scrubb'u kadrosuna kattığını duyurdu.

AVRUPA SINAVINA ÇIKACAK

Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Daha önce ligimizde Bahçeşehir Koleji formasıyla mücadele eden, 2018 yılında Basketball- Bundesliga'da sayı kralı olma başarısını gösteren ve Kanada Milli Takımı forması giyen Phil Scrubb #BirlikteHedefe yolculuğumuz için aramıza katıldı" ifadelerine yer verildi. Petkimspor çarşamba günü Europe Cup'taki ilk sınavında CSM Corona Brasov'u konuk edecek.