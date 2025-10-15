Bu çocuklar bir harika!

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu dördüncü maçında Kocaeli'de konuk ettiği Gürcistan'ı 4-1 mağlup etti. 14'te Abdülkerim'in savunma arkasına havalandırdığı topu ceza sahasına girmeden önüne alan Kenan, aşırtma vuruşla topu kalecinin üzerinden ağlara gönderdi: 1-0. 22'de Hakan'ın kullandığı korner atışında ön direkte iyi yükselen Merih, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0. 33'te Arda'nın pasında sol çaprazdan ceza sahasına giren Kenan'ın sert şutunda kaleci Mamardashvili topu kornere çeldi. 35'te İsmail'in gelişine şutunda kaleciyi geçen topu savunma çizgiden çıkardı. Müsait pozisyonda topla buluşan Yunus'un vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 3-0.

MERİH YİNE SAHNEYE ÇIKTI

Karşılaşmanın ilk yarısı Türkiye'nin 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. 52'de Hakan'ın kullandığı kornerde Merih, şık bir kafa vuruşuyla bir kez daha sahneye çıktı: 4-0. 64'te Kiteishvili'nin pasında topu önüne alan Kochorashvili meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 4-1. A Milli Futbol Takımı sahadan 4-1'lik üstünlükle ayrıldı.

KOREOGRAFİ ŞOV

A Milli Futbol Takımı ile Gürcistan arasında oynanacak karşılaşmaya taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Kocaeli Stadı'nda oynanan müsabakayı 34 bin 829 biletli taraftar tribünden takip etti. Sadece Kocaeli'den değil, çevre illerden de maçı takip etmek için taraftarlar adeta stada akın etti. Öte yandan karşılaşma öncesi tribünlerde koreografi şov vardı. Tribünlerde açılan dev pankartta A Milli Basketbol Takımı Kaptanı Cedi Osman, A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem Dündar ile A Milli Futbol Takımı Kaptanı Hakan Çalhanoğlu ile sözlerini Faruk Nafiz Çamlıbel'in yazdığı 10. Yıl Marşı'ndan "Türk önde Türk ileri" ifadesi yer aldı.