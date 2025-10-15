  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Maç 66-0 bitti 17 gol Ömer'den

Maç 66-0 bitti 17 gol Ömer’den

ALMANYA'NIN Hamburg bölgesinde Mesopotamien 2 ile Moorburg arasındaki amatör küme maçında ev sahibi takım tam 66-0 kazanarak haftaya damga vurdu. Farklı galibiyette en dikkat çeken isim Türk futbolcu Ömer Yıldırım oldu. Mesopotamien 2 forması giyen Yıldırım, stoper olmasına rağmen karşılaşmada tam 17 kez fileleri havalandırarak rekor kırdı. Takım arkadaşlarından Radouan Troudi 10, Ibrahim Chaaban 9, Luka Milan Makocevic 7, Hicham El Youbi 4, Razak Mako Alassani 4, Gabriel Çakır 3, Walid Chaaban 2, Patrick Stritzki ve Jaan Garip De Sousa Baptista ise birer golle skora katkı sağladı. Moorburglu oyuncular ayrıca 9 kez kendi kalelerine gol attı.

