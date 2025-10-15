Yeşil Burun Adaları Dünya Kupası’nda

500 bin nüfuslu Yeşil Burun Adaları, 2026 Dünya Kupası'na katılma hakkını kazandı. İlk kez Dünya Kupası bileti alan Yeşil Burun Adaları'nda büyük bir sevinç yaşanıyor. Son maçında sahasında Esvatini'yi 3-0 yenen Batı Afrika ülkesi bu galibiyetle adını FIFA 2026'ya yazdırdı. Maçın ardından taraftarlar ile futbolcular, Ulusal Stadyumunda tarihi başarıyı doyasıya kutladı. Milli futbolculardan Roberto Lopes ile Steven Moreira, çok mutlu olduğunu ifade etti. Atlas Okyanusu'nda adacıklardan oluşan Yeşil Burun, 4 bin kilometrelik yüzölçümüne sahip. Yaklaşık 550 bin nüfuslu Afrika ülkesi, turnuvaya katılacak en küçük ikinci ülke ünvanını da alacak. İlk sırada, 2018'de bu organizasyonda yer alan İzlanda bulunuyor.