Asırlık kulübün kupaları depoda

1914 yılında kurulan ve yetiştirdiği efsane sporcularla İzmir ve Türk futbolunun en köklü spor kulüplerinden biri olan Ülküspor unutulmaya mahkum kaldı. Avrupa'da ilk gece maçı oynayan Türk takımı olan ancak ekonomik darboğaz nedeniyle amatör kümeye kadar gerileyen asırlık kulüp, depoya sığındı. Yerel ve ulusal yüzü aşkın kupaya sahip olan Ülküspor, kulüp binası olmadığı için tarihini bir depoda saklıyor. 1987 yılından beri kulübün başkanlığını yürüten Süleyman Şenol, yaşadıkları maddi zorluklar akabinde, kiraların artması sebebiyle, bir süredir kendilerine ait bir yerleri olmadan ayakta durmaya çalıştıklarını söyledi.

FORMALAR BAŞKANIN EVİNDE

1914 yılından beri kazandıkları yerel ve ulusal 110 kupa, madalya ve futbol malzemeleri dahil Ülküspor'un A'dan Z'ye her eşyasını kendi imkanlarıyla sakladığını ifade eden Şenol, "Daha önce yerimiz İzmir'in Tepecik Mahallesi'ndeydi. Ancak kira fiyatlarının artışı

TEK BAŞINA AYAKTA TUTUYOR

Başkan Süleyman Şenol, destek göremediğinden dolayı kulübü tek başına ayakta tutmaya çalıştığını ifade etti. Şenol, "Ailemden daha çok Ülküspor'a zaman harcıyorum. Onlar bile bu durumdan şikâyetçi. Emekli maaşımla kulübü döndürüyorum. 250-300 bin TL kendi cebimden

YEREL YÖNETİME SESLENDİ

1914 yılında kurulan ve İzmir'in üçüncü en eski futbol kulübü olan Ülküspor, 1952'de profesyonel lige yükselerek Türk futbolunda önemli bir yer edinmişti. Ancak 1987'den sonra kulüp amatör statüye döndü ve şu anda kendi imkanlarıyla ayakta durmaya çalışıyor. Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ve Galatasaray gibi devlerle karşılaşan, Altay ve Altınordu'ya birçok yıldız futbolcu yetiştiren, İzmir'in kültür hazinesi olan Ülküspor, mekan tahsisi için yerel yönetimlerden destek istiyor.

KULÜP İZMİR'İN BİR MİRASI

"111 yıllık bir tarihiz, yeni kurulan kulüplerle bir tutulmak çok canımızı sıkıyor" diyerek sözlerine devam eden Süleyman sebebiyle çıkmak zorunda kaldık. Hatta bir miktar da borç bıraktık. Malzemeleri, bir arkadaşımın deposunda 10'ar bin TL kira ödeyerek muhafaza ediyoruz. Kupa ve forma gibi daha değerli eşyaları kendi evimde saklıyorum. İlk katta ve üçüncü katta forma, top, kupa başta olmak üzere tüm gereçler bulunuyor" dedi. para ödeyerek Ülküspor'u ayakta tutmaya çalışıyorum. Ayrıca A takım ve altyapı takımlarının malzemelerini de, idman sahalarına ve maçların oynanacağı statlara kendi imkanlarımla götürüyorum. Taksi tutup saha-saha geziyorum" dedi. Şenol, " 3-5 yıllık takımların kendi kulüp yerleri varken, biz unutulmaya terkedildik. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu'ya çağrıda bulunuyoruz. Mahallemizde yer alan ve yıllarca kullandığımız ancak bir süredir atıl durumda olan tarihi Langar Sahası yenilendiğinde bize bir kulüp alanı tahsis edilmesini istiyoruz. Ya da kendi uygun gördükleri gerçekten, tarihi kupaları sergileyebileceğimiz, malzemeleri rahatça kullanabileceğimiz, gençlerimizin giyinip, soyunacağı bir alan talep ediyoruz. Ülküspor, İzmir tarihinin bir mirası olarak unutulmamayı hak ediyor" cümlelerini kullandı.