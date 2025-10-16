Çıktık açık alınla

A Milli Futbol Takımımız, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda geçen ay aldığı 6-0'lık İspanya yenilgisi sonrası bu ay 4 gün içinde oynadığı iki maçtan da müthiş zaferlerle ayrılarak hedefi yolunda dev bir adım attı. Ay-yıldızlı ekibimiz Bulgaristan ve Gürcistan sınavlarında attığı toplam 10 golle averajını da düzeltirken Play-Off biletini için de kapıyı ardına kadar açtı. Avrupa basını 4-1'lik Gürcistan galibiyeti ile ilgili Milli Takımımızın yıldızlarını överken çarpıcı ifadeler kullandılar. İtalya'dan Tuttosport haberinde Kenan Yıldız'ın golüne vurgu yaparken, "Juventus'un yıldızı durdurulamıyor", Tuttomercato "Juventus ve Inter Türkiye'yi zafere taşıdı" dedi. İspanyol basınından Mundo Deportivo, "Arda Güler'in Türkiye'si pes etmiyor" ifadelerini kullandı. AS gazetesindeki haberde de Merih Demiral'ın kaydettiği iki gole dikkat çekerken "Montella'nın takımı bambaşka bir takım gibi görünüyor" ifadelerine yer verildi.

YAPAY ZEKA 'PLAY-OFF' DEDİ

Yapay zeka, Türkiye'nin doğrudan lider olarak gruptan çıkma ihtimalini yaklaşık yüzde 35 olarak hesapladı. Aynı şekilde play-off üzerinden Dünya Kupası'na gitme ihtimali ise yüzde 50 olarak yorumlandı. Elenme ihtimali ise yüzde 25 civarında tahmin edildi.

GOLDEN BOY'DA FİNALE KALDILAR

İtalyan spor gazetesi Tuttosport tarafından her yıl düzenlenen ve 21 yaş altı futbolcular arasında Avrupa'nın en iyisini belirleyen 'Golden Boy' organizasyonunda son 25'e kalan adaylar belli oldu. Milli futbolcularımızden Juventus forması giyen Kenan Yıldız ve Real Madrid'in genç yeteneği Arda Güler adını son 25 isim arasına yazdırmayı başardı. Ödülü kazanan isim Aralık ayında düzenlenecek törenle açıklanacak.