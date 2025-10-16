Karşıyaka’da Yasin telaşı

3. Lig 4. Grup'ta namağlup zirve ortağı olan Karşıyaka, transfer döneminin son gününde kiralık olarak kadrosuna kattığı golcü Yasin Uzunoğlu'nun bonservisini almak için girişimde bulunacak. Kaf- Kaf'ın transfer döneminde sözleşme imzaladığı Ömer Faruk, PFDK'dan 8 ay men cezası alınca arayışa geçen kurmaylar son dakika transferi olarak Muğla'dan Yasin'i almıştı. 23 yaşındaki Yasin, 4 maçta 5 golle yeşil-kırmızılıları sırtladı. Karşıyaka formasıyla yalnız golsüz biten Eskişehir Anadolu maçını boş geçen Yasin, Balıkesir'e 1, Alanya 1221 FK'ya 2 gol atarak takımına galibiyeti getirirken, 4-0'lık son İzmir Çoruhlu FK sınavında ise ilk ve son gole imza attı. Yönetim, Yasin için ara transferde Muğla ile masaya oturmaya hazırlanıyor. Muğla ekibinin Yasin'in bonservisini geçen sezon Bornova 1877'den 2,5 milyon TL'ye aldığı öğrenildi.