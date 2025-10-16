Merkezefendi’de Aktaş’tan çağrı

BASKETBOL Süper Ligi'nde sezona galibiyetle başladıktan sonra son iki deplasman maçını kaybeden Merkezefendi Belediyesi Basket'te Antrenör Zafer Aktaş pazar günü evlerinde oynayacakları Trabzonspor mücadelesi öncesinde taraftara çağrı yaptı. Önemli maçta ev sahibi avantajını kullanmak istediklerini söyleyen Aktaş, "Trabzonspor ligin kaliteli ekiplerinden biri. Rakibe büyük saygımız var. Ancak biz de her zamanki gibi kazanmak için sahaya çıkacağız. Kazanan taraf olmak için sahada tüm gücümüzle savaşacağız. Taraftar desteğine her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Tüm Denizlilileri pazar günü salona bekliyoruz" dedi.