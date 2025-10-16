Victor Osimhen hat-trick yaptı

DÜNYA Kupası Afrika Elemeleri C Grubu son maçında Nijerya, Benin'i konuk etti. Godswill Akpabio Uluslararası Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 4-0 kazandı. Karşılaşmaya Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen damga vurdu. Nijerya'ya galibiyeti getiren golleri 3, 37, ve 51. dakikalarda Galatasaray'ın yıldız golcüsü Osimhen ve 90. dakikada Frank Onyeka kaydetti. Osimhen, ilk 11'de başladığı mücadelede 82 dakika sahada kaldı. Bu maça grupta 14 puanla üçüncü sırada çıkan Nijerya, 17 puana ulaştı ve averaj üstünlüğüyle grubu 2. sırada bitirdi ve Play-Off biletini kaptı. G.Saray'da bu sezon 6 maçta 3 gol kaydeden Osimhen, Nijerya Milli Takımı ile 5 maçta 6 gole ulaştı.